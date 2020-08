Ercolano, l'appello del sindaco ai giovani positivi al Covid: "Siate prudenti almeno ora"

Il Sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, in un videomessaggio pubblicato sui social, ha fatto il punto della situazione del contagio da Coronavirus nel comune vesuviano.

"Ad Ercolano ormai abbiamo 14 positivi al Coronavirus, di cui 11 sono giovani che hanno trascorso le vacanze fuori regione. Forse questi ragazzi hanno avuto un comportamento poco prudente, ma non sto qui a giudicare chi è andato in vacanza e ha deciso di andare in discoteca. Chiedo, però, prudenza almeno adesso. Ora che siete tornati a casa, state lontani dai vostri nonni, dai vostri genitori e da tutte le persone che amate", l'appello di Buonajuto.