Coronavirus, due giovani positivi: tornavano dalle vacanze in Italia

Due giovani di 22 e 23 anni sono risultati positivi al coronavirus a Torre del Greco. È quanto comunicato dal Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, in assetto permanente a Palazzo Baronale. I due giovani, asintomatici, sono in isolamento domiciliare dopo essere rientrati da un soggiorno estivo in località turistiche italiane. Questa la situazione attualmente a Torre del Greco: tre persone in isolamento domiciliare, 76 guariti, 20 decessi. Continua, nel frattempo, l'attività di screening ?dei tamponi praticati sul territorio comunale, e, attualmente al vaglio delle indagini di laboratorio.

"E' una fase delicata - dichiara Palomba - ma prevedibile anche per la nostra città. Continuiamo a registrare una diffusione del contagio, in particolare, tra i più giovani, e, anche in questo caso, i due ragazzi avrebbero contratto il virus in località nelle quali si trovavano per trascorrere le proprie vacanze. Invito, tuttavia, i cittadini a restare tranquilli e a continuare nella puntuale applicazione delle misure preventive stabilite per contrastare la diffusione epidemiologica del Covid. Mi riferisco soprattutto all'utilizzo delle mascherine e al distanziamento sociale. Siamo vigili e pronti a gestire anche questa ulteriore situazione emergenziale, ma, necessaria è la collaborazione di tutti i torresi. Restiamo fiduciosi e non molliamo. Uniti ce la faremo", conclude.