Coronavirus a Somma, l'allarme del sindaco: "Mai dati così alti"

“Ogni giorno registriamo aumento di casi Covid a Somma Vesuviana dove siamo ad oggi a ben 52 positivi di cui 7 i guariti e 45 quelli attivi". L'allarme è del sindaco di Somma, Salvatore Di Sarno.

"Oltre ai 52 positivi abbiamo, in questo momento, anche 83 persone in isolamento - prosegue il primo cittadino in una nota diffusa nel tardo pomeriggio di oggi - Mai abbiamo avuto dati così alti. Dall’inizio della pandemia abbiamo avuto ben 80 persone risultate positive".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vista la situazione, da Di Sarno è arrivato l'ennesimo appello alla responsabilità: "Rispettiamo in modo rigido le norme vigenti per ambienti chiusi, mentre ricordiamoci che c’è obbligo della mascherina di sera nelle piazze, slarghi e in tutti i luoghi all’aria aperta dove non si mantiene il distanziamento di almeno un metro”.