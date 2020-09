Coronavirus, 26 nuovi positivi a Napoli: il bollettino

Sono ventisei i nuovi positivi al Covid-19 riscontrati a Napoli nell'ultima giornata. Lo rende noto l'Asl Napoli 1 Centro nel consueto bollettino. In particolare la provenienza dei 26 casi è così distribuita. Cinque sono tamponi eseguiti da cittadini contatti stretti di persone già risultate positive, sette sono sintomatici che hanno fatto il tampone su consiglio dei medici di medicina generale, altri sette sono cittadini che hanno volontariamente scelto di eseguire il tampone (in questo caso l'Asl indaga anche sui motivi della scelta). Altre sei persone positive, infine, sono state individuate nei centri di accoglienza: erano paucisintomatici e la richiesta è arrivata dalla Prefettura. Sono in corso tamponi di massa nel centro di accoglienza: i sei, infatti, non erano stati isolati. Un ultimo caso è un agente della Polizia Locale a cui è stato effettuato il tampone dopo aver scoperto un caso positivo nella stessa sezione.

Quattodici tra i nuovi casi sono in isolamento domiciliare, si contano inoltre 4 nuovi ricoveri in ospedale e un ricovero in terapia intensiva. Un nuovo decesso, purtroppo, porta il conto dei deceduti a 151. In totale i positivi ammontano a 2435, dei quali 924 guariti, 1289 in isolamento domiciliare e 503 asintomatici.