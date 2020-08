Coronavirus, preoccupante il dato diffuso dal Comune di Napoli: 27 nuovi casi in tre giorni

E' preoccupante il bilancio riguardante i dati del contagio da Coronavirus che arriva dal Comune di Napoli. Sono 27 i casi in più rispetto a tre soli giorni fa, martedì 11 agosto. Un dato allarmante e che dovrà far riflettere cittadini e istituzioni. I contagiati nel complesso passano a 1111: sono tutti coloro che, nel Comune di Napoli, hanno contratto finora il Covid-19 secondo i dati trasmessi dall'Asl. Attualmente sono 86 i contagiati (martedì ne erano 61). Di questi, 18 sono in ospedale (tre in più rispetto a martedì) e 68 a casa (22 in più).

Stabile, per fortuna, il numero dei deceduti. Due persone risultano guarite da martedì a oggi.