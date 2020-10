Il governo smentisce ancora De Luca: “Nelle aule nessun contagio”

"La sicurezza nelle università funziona, nelle aule il contagio è pari a zero". Lo ha dichiarato il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica 'Più di così'' su Radio Crc Targato Italia. "La situazione dell'Università continua nella direzione prevista - ha aggiunto - Tutti gli insegnamenti sono sia a distanza che in presenza e i giovani scelgono secondo le loro esigenze, privilegiando i ragazzi del primo. A Napoli c'è stata la decisione della Regione che ha limitato gli studenti del primo anno in presenza. Mi rendo conto delle difficoltà sul trasporto locale e si cerca di dare una risposta prendendo questa decisione - ha commentato Manfredi - Oggi affrontiamo una pandemia dove il punto più debole è nelle zone di trasporto, a differenza delle aule dove le entrate e le uscite sono regolate".

Il ministro ha poi sottolineato la differenza tra atenei e istituti scolastici sul digital divide: "Per l'università ci siamo preparati in anticipo per dare accesso e contributi ai ragazzi di fasce più deboli con un programma che riduce l'impatto del digital divide. Sulla scuola è più difficile perché la platea scolastica è più ampia con disagio sociale più diffuso". Infine il ministro ha commentato le novità sull'esame di Stato per le professioni: "Una riforma profonda perché trasforma la laurea in esame di Stato. Un modo importante per avvicinare le università al mondo del lavoro e il passaggio dei ragazzi alle professioni in modo più rapido. Stiamo lavorando per un grande piano sul recupero di fondi del Recovery Fund con seimila nuovi ricercatori e un grande investimento per il futuro e sviluppo per il nostro Paese", ha concluso Manfredi.