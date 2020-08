Coronavirus, arriva una nuova brutta notizia dall'Unità di Crisi: 14 positivi su poco più di 700 tamponi

Continua a essere preoccupante il numero di nuovi casi di pazienti positivi al Covid-19 in Campania. Ieri erano 22 i tamponi positivi, ma su 1675 effettuati. Il dato diffuso oggi dall'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Covid-19, invece, parlano di 14 positivi su soli 741 test effettuati.

Un nuovo dato decisamente negativo, che si inserisce in un infelice trend in risalita. Sono 3 i guariti e si segnala anche un decesso in più. In generale, finora sono oltre 350mila i tamponi realizzati e 5091 i casi di positività riscontrati. In totale sono 439 i morti per Coronavirus in Campania.