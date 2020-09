Coronavirus, a Napoli 79 nuovi positivi in un solo giorno

Sono 79 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a Napoli. Lo rende noto l'Asl Napoli 1 Centro, che ha diffuso un bollettino aggiornato. In particolare, dei 79 nuovi contagiati, 20 sono esiti di screening ai viaggiatori di rientro dall'estero. Venticinque sono invece i cittadini che hanno deciso di sottoporsi a tampone - e in questo caso l'Asl sta cercando di capire per quale motivi. Trentaquattro, infine, coloro che sono risultati positivi e sono poi risultati contatti stretti di persone già risultate positive al Covid-19.

Nel bollettino si parla anche di 4 guariti in più rispetto a ieri. Aumentano i ricoveri in ospedale (due in più), 68 invece le persone che sono in isolamento domiciliare. Si registra, purtroppo, anche un decesso in più. In totale sono 2240 i positivi regitrati finora, 913 dei quali guariti. Ammontano a 502 gli asintomatici, e a 1121 le persone in isolamento domiciliare.

Situazione ospedali

Sostanzialmente invariata la situazione nei due principali Covid center napoletani: ventitre persone (su 24 posti) ricoverate al Covid Center dell'Ospedale del Mare, 28 persone ricoverate (su 30 posti) nel Covid Center Loreto Mare. Nessuno è in terapia intensiva.