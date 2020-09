Coronavirus, ecco come sono distribuiti i 140 nuovi casi regionali

Sono 140 i nuovi positivi al Covid-19: questo il numero diffuso ieri dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Rispetto al giorno precedente si tratta di un drastico calo: 40 contagiati in meno. Ecco come sono distribuiti, comune per comune. Napoli 41, Castel Volturno 9, Castellammare 8, Marcianise 8, Nocera Inferiore 5, Sarno 5, Capri 4, Salerno 3, Torre del Greco 3, Brusciano 2, Casagiove 2, Casal di Principe 2, Casoria 2, Ercolano 2, Forio d’Ischia 2, Frattamaggiore 2, Giugliano 2, Poggiomarino 2, Pontecagnano Faiano 2, Santa Maria la Carita 2, Sperone 2, Arienzo 1, Arzano 1, Barano di Ischia 1, Bellizzi 1, Benevento 1, Boscoreale 1, Calvizzano 1, Campagna 1, Caserta 1, Eboli 1, Massa Lubrense 1, Meta 1, Pignataro Maggiore 1, Pimonte 1, Pisciotta 1, Pozzuoli 1, San Giorgio a Cremano 1, San Marcellino 1, San Marzano sul Sarno 1, San Nicola la Strada 1, Somma Vesuviana 1.

I dati sono riportati dal Fatto Vesuviano.

Questo il bollettino di ieri:

Positivi del giorno: 140

Tamponi del giorno: 7.293

Totale positivi: 8.900

Totale tamponi: 489.060​

Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 451

Guariti del giorno: 16

Totale guariti: 4.584

De Luca ottimista

"Stiamo continuando a controllare in maniera ossessiva la vicenda Covid ma, se Dio vuole, cominciamo a entrare in una situazione di normalità. Abbiamo 140 casi, cominciamo a scendere". Sono le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. "Nel giro di una settimana o 10 giorni arriveremo a regime, cioè l'operazione sicurezza e prevenzione è stata preziosa per garantire il futuro e per garantire la serenità per le nostre famiglie. Delle altre parti d'Italia non hanno fatto questa scelta, vedremo fra un mese i risultati. Vedremo fra un mese cosa succede nelle regioni dove non hanno deciso di rendere obbligatorio il controllo di quelli che rientravano dall'estero. Per quello che riguarda la Campania, abbiamo deciso di seguire una linea di rigore: individuare oggi il problema per avere serenità domani. E' quello che abbiamo fatto e credo con grande successo". prosegue il Governatore.