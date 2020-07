Coronavirus, nuovo caso di positività nel nolano

Nuovo caso di positività al Coronavirus nel nolano. A renderlo noto alla cittadinanza è stato il sindaco di Cimitile, Nunzio Provvisiero.

"L’Asl ci ha comunicato che c’è un caso positivo al Covid. Ovviamente resteremo in costante contatto con la stessa Asl per ulteriori aggiornamenti. La raccomandazione che mi preme fare è quella di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, e all’aperto nel caso di assembramenti, così come prescritto, e di lavare e disinfettare regolarmente le mani. Vi aggiornerò su ogni eventuale sviluppo", le parole del primo cittadino Provvisiero.