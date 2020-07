Coronavirus, nuovo positivo a Cicciano. Il Sindaco: "Ordinanza di restrizione per uso mascherine"

Nuovo caso di positività al Coronavirus a Cicciano. E' quanto annunciato alla cittadinanza dal sindaco Giovanni Corrado.

"Questa mattina abbiamo ricevuto comunicazione che un nostro concittadino è risultato positivo al COVID-19. Al momento tutte le persone che sono state in contatto con questa persona sono state messe in isolamento fiduciario. Considerato che molte persone (quasi tutti) stanno sottovalutando una questione ancora tremendamente attuale e reale, seguirà ordinanza di restrizione per utilizzo di mascherine. Vogliamoci bene e non perdiamo quanto di buono è stato fatto", le parole del primo cittadino sui social.