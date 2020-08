Pozzuoli, allarme Coronavirus: il sindaco chiude gli uffici comunali centrali

Uffici comunali (quelli della sede centrale) chiusi per due sttimane. E' questa la decisione - che farà certamente rumore - presa dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, dopo la scoperta della positività al Covid-19 di un dipendente dell'ufficio tecnico comunale, uno stagista napoletano. Il giovane era risultato negativo al test sierologico in un primo momento, ma il tampone ha invece dato esito positivo.

"Senza creare nessun allarmismo e solo in via precauzionale, per la sicurezza degli utenti e dei nostri dipendenti, chiuderemo al pubblico, per quindici giorni, gli uffici della sede centrale del Municipio, in attesa che siano completati i link epidemiologici dei contatti avuti dallo stagista risultato positivo al covid. L’attività amministrativa non subirà variazioni o rallentamenti, ma proseguirà normalmente", sottolinea il sindaco Figliolia.