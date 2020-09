Covid, c'è un caso a scuola: chiude il Vittorio Emanuele II

"Si comunica alle famiglie, agli alunni ed al personale docente che mercoledì 30 settembre 2020 la scuola sarà chiusa per una sanificazione straordinaria dell'intero edificio. Le lezioni riprenderanno il giorno 1 ottobre 2020". È con questo messaggio che il liceo Vittorio Emanuele II di via Barbagallo a Fuorigrotta annuncia la chiusura di oggi per sanificazione straordinaria. Il provvedimento si deve alla scoperta di uno studente positivo al Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quanto pare anche la sorella del ragazzo – che frequenta un'altra scuola – sarebbe risultata positiva. Oggi verranno sottoposti a tamponi tutti i loro compagni di classe, ma gli ultimi contatti dei contagiati con loro risalgono a diversi giorni fa e la situazione non sembrerebbe preoccupante.