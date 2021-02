Covid, contagi nella scuola: sospesa l'attività didattica

Il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, ha annunciato la sospensione dell'attività didattica per la scuola "Ragazzi d'Europa", dopo che l'Asl ha comunicato diversi casi di Coronavirus. "A seguito della comunicazione di alcuni casi di positività al Covid-19 presso il plesso di via De Filippo della scuola Ragazzi d'Europa stiamo disponendo, di concerto con la dirigenza scolastica, la sospensione delle attività didattiche in presenza per domani 9 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2021".

"Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl sta operando come da protocollo. Il plesso di via De Filippo resterà chiuso per consentire le attività straordinarie di sanificazione e pulizia dell'edificio".