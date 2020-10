Dottoressa positiva al Covid: chiude l'Asl di Secondigliano

Due casi positivi all'Asl di Secondigliano. La struttura è stata chiusa per la sanificazione, così come previsto dal protocollo sanitario. A risultare positivi una dottoressa e un altro operatore. Disagi per quei cittadini che avevano visite prenotate per questa mattina, ma hanno trovato i cancelli chiusi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questa brutta notizia non ci voleva. Facciamo gli auguri di una pronta guarigione ai positivi, ma anche questa volta a pagare saranno cittadini. L'Asl di Secondigliano non può restare chiusa perché è l'unica che funziona a pieno regime nella VII Municipalità. Questi intoppi possono capitare, ma il problema è che non sono state potenziate le altre strutture. Intanto, i cittadini questa mattina avevano visite prenotate e hanno trovato i cancelli chiusi. Le Asl di San Pietro e Miano vanno riaperte. La sanità già è in affanno e con il Covid lo è ancora di più", ha detto a NapoliToday il consigliere municipale Giuseppe Pistone.