Incubo Covid a Chiaia, due scuole chiuse e già tre contagi in una festa privata

Allarme contagi Covid a Chiaia nelle ultime ore. Chiusa la Tito Livio, dopo un'accertata positività. La scuola è stata sanificata, ma resterà chiusa oggi. Gli studenti si collegheranno dai pc di casa. Chiusa oggi anche la scuola secondaria di primo grado Carlo Poerio al corso Vittorio Emanuele, sempre per un caso di positività. Le lezioni si svolgeranno online.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contagi in feste

Sotto osservazione la catena di contagi verificatasi durante una festa privata da giovani. Il tampone avrebbe infatti avuto esito positivo per un ventenne - asintomatico ma tracciato in una cosiddetta "catena" di contagio - dopo la partecipazione ad una festa privata con coetanei, amici di sempre. Per i giovani la serata si è poi chiusa con un giro nelle strade della movida. Sarebbero già almeno tre i ventenni presenti alla serata con sintomi sospetti: febbre, mal di gola, catarro. Decisive le prossime ore per capire le dimensioni del focolaio.