Coronavirus, l'elenco dei quartieri di Napoli con più contagiati e morti dall'inizio della pandemia

Sono 55mila i casi confermati di Covid-19 dall'inizio della pandemia dall'Asl Napoli 1, che comprende la città di Napoli e Capri. 1468 i deceduti totali. 49282 i guariti. Attualmente positive (dati aggiornati al 6 aprile 2021) 5055 persone, 318 ricoverate non in terapia intensiva e 28 in terapia intensiva.

Età media di positivi e decessi e tasso di mortalità per quartiere

Età media dei casi registrati a Napoli è di 44 anni. I quartieri con più positivi sono ad oggi Fuorigrotta (4244), San Carlo all'Arena (4192), Pianura (3676), Arenella (3227 casi), Ponticelli (3071), Socavo (2924). Incidenza altissima rispetto alla popolazione per Miano (8,33%), Chiaiano (7,21%), Soccavo (6,59%), Piscinola-Marianella (6,55%),Secondigliano (6,49%), Barra (6,44%), San Pietro a Patierno (6,3%)

Per quanto concerne i decessi, a Napoli e Capri l'età media è di 76,5 anni. La fascia più colpita è quella dai 90 anni in su: 0,97%. A seguire la fascia 70-79 con lo 0,49% e 60-69 anni con lo 0,40%. I quartieri con più morti Covid sono finora: Miano (0,22%), San Giovanni a Teduccio (0,20%), Secondigliano (0,21%), Scampia (0,19%).