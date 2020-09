Coronavirus: quattro nuovi positivi a Casoria, tre a Torre del Greco

Si registrano ancora nuovi casi di positività nei principali comuni del napoletano. Nelle ultime ore quattro nuovi contagi a Casoria, tre a Torre del Greco. A renderlo noto alla cittadinanza le rispettive amministrazioni comunali.

"Oggi nuovi 4 cittadini risultati positivi al Covid, siamo ad un totale di 19 - ha reso noto nella serata di mercoledì il sindaco di Casoria, Raffaele Bene - . I casi stanno aumentando in tutta Italia ed è determinato dai rientri delle vacanze. Continuate ad indossare la mascherina e sottoponetevi ai controlli se siete tornati dalle zone considerate a rischio".

Tre nuovi casi di contagio​ da​ Covid-19, in forma asintomatica, sono stati accertati a​ Torre del Greco. E’ quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, che precisa trattarsi dell'accertata positività, riscontrata a mezzo tampone, rispettivamente di un 66enne, di un 61enne e di un 42enne - attualmente in isolamento domiciliare - di rientro da un soggiorno estivo in località turistiche italiane.

La notizia è giunta dopo il consueto aggiornamento quotidiano con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale. Continua, nel frattempo, l'ulteriore attività di screening ​dei tamponi praticati sul territorio corallino, e, attualmente al vaglio delle indagini di laboratorio.

Questa la situazione a Torre del Greco aggiornata al 2 settembre:

Totale ospedalizzati:​ 0;

Totale in isolamento domiciliare:​ 18;

Totale guariti dal COVID 76;

Totale decessi:​ 20;

Totale tamponi giornalieri: 35 (32 Negativi; 3 Positivi).