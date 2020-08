Coronavirus, positivi due giovani di Casoria rientrati dalle vacanze

Ancora nuovi casi di positività al Covid-19 a Casoria. A comunicarlo alla cittadinanza è stato, come di consueto, il sindaco Raffaele Bene. Anche in questo caso si tratta di persone di rientro dalle vacanze.

"Buongiorno amici, anche oggi mi hanno comunicato che altri 2 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19. Anche in questo caso si tratta di giovani rientrati dalle vacanze. Attualmente siamo a 10 cittadini di Casoria positivi, tutti in isolamento. Abbiamo attuato tutti i protocolli previsti, mappando tutti i contatti dei contagiati e la situazione è sotto controllo. Inoltre mi sto sincerando dello stato di salute dei nostri concittadini e nelle prossime ore pubblicherò un video per aggiornarvi e fare insieme il punto della situazione", scrive il primo cittadino.