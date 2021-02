Covid, variante brasiliana: i primi due casi a Napoli

È allarme per l'emergenza pandemica a Napoli. Il problema delle varianti al Coronavirus che presentano una contagiosità maggiore sta diventando un rischio sempre più concreto: due casi della variante brasiliana sono stati riscontrati al Cotugno, mentre a Ischia - al Rizzoli - c'è un caso di variante inglese.

I due casi al Cotugno sono emersi stamattina. Si tratta di persone già ricoverate da qualche giorno nel nosocomio. Le analisi dei loro tamponi hanno dimostrato che il virus è quello isolato e definito come "variante brasiliana" del Sars-CoV-2 originario.

Fortunatamente le loro condizioni vengono definite discrete dai medici.

La situazione a Ischia invece riguarda un cluster familiare di sei persone positive alla variante inglese. L’origine del contagio è stato il contatto con una persona ritornata sull’isola dopo un viaggio all’estero.

In ospedale, al Rizzoli, c'è solo uno dei positivi mentre gli altri sono in isolamento domestico. Anche il ricoverato è in buone condizioni. Il tracciamento dei contatti stretti per ora non ha dato altri positivi e la situazione sull'isola appare sotto controllo.