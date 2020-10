Napoli, sette nuovi positivi nelle scuole: 69 gli istituti che hanno avuto almeno un caso di Covid

Sette nuovi casi accertati di positività nelle scuole di Napoli, come confermato dall'Asl Na 1. I positivi sono all’Istituto Comprensivo Casanova-Costantinopoli, all'Istituto comprensivo Bracco, all’Istituto comprensivo Radice-Sanzio-Ammaturo di Poggioreale (plesso Cacciottoli), all’Istituto comprensivo Madre Claudia Russo-Solimena a Barra, al Circolo didattico Barbato. Nuovo caso anche al Circolo didattico Piscicelli all’Arenella, dopo la positività di un collaboratore scolastico c'è un positivo anche tra gli studenti.

Al momento sono 64 in totale le scuole napoletane che hanno registrato almeno un caso di Covid-19.

Ospedale del Mare: buone notizie dalla terapia intensiva

Diminuiscono intanto i pazienti positivi ricoverati nel covid center dell'Ospedale del Mare. Al momento sono 4, due in meno rispetto a ieri, a fronte di 12 posti letto disponibili in totale. Nella degenza ordinaria sono ricoverate 30 persone. Nel Covid center del Loreto Mare sono 39 i pazienti ricoverati nel reparto di degenza (uno in meno rispetto a ieri); 10 in terapia subintensiva.

Ultimo bollettino: 100 contagi in meno

L'Unità di Crisi nel bollettino di ieri ha evidenziato un calo dei contagi in Campania, anche se con 500 tamponi circa effettuati in meno.

Positivi del giorno: 664

Tamponi del giorno: 9.031

Totale positivi: 17.897

Totale tamponi: 673.472

​Deceduti del giorno: 2

Totale deceduti: 477

Guariti del giorno: 68

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Totale guariti: 7.229