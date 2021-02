Covid, il contagio a scuola: a Napoli positivi 24 studenti e 11 docenti

L’Asl Napoli 1 Centro ha diffuso il bollettino di oggi, sabato 13 febbraio 2021, sui contagi Covid nelle scuole ubicate sui territori di sua competenza. I dati aggiornati a questa mattina ore 12,00 rispetto alle segnalazioni ed attività conseguenziali delle ultime 24 ore sono i seguenti: 24 studenti positivi ; 11 docenti positivi; 2 casi riguardanti personale non docente.

I dati più alti vengono registrati nel Distretto Sanitario di Base n°31 (Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino) con 10 casi registrati; mentre non sono stati registrati casi nei Distretti di Base n°28 (Chiaiano / Piscinola / Marianella) e n°30 (Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno).Tutti i contatti stretti sono stati sottoposti a isolamento domiciliare e sono in corso le attività per eseguire il tampone con metodica molecolare in PCR.