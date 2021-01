Covid a scuola: i casi di oggi in città e in provincia

Ci sono ulteriori alunni delle scuole della provincia partenopea che sono risultati positivi al Coronavirus. I dati dell'hinterland, dell'Asl Napoli 2, sono stati illustrati dal presidente della Regione Vincenzo De Luca (10 positivi), mentre quelli della città (nove positivi) resi noti dall'Asl Napoli 1.

La situazione in città

Nel Distretto Sanitario di Base n°25 (Bagnoli, Fuorigrotta) c'è uno studente di scuola primaria risultato positivo al Covid, proveniente dalla stessa classe dei due studenti positivi segnalati ieri. Uno anche nel Distretto Sanitario di Base n°26 (Pianura / Soccavo), uno nel Distretto Sanitario di Base n°27 (Arenella, Vomero).

Anche nel Distretto Sanitario di Base n°29 (Stella / San Carlo all'Arena) è segnalato uno studente di scuola primaria positivo, mentre sono due i positivi nel Distretto Sanitario di Base n°31 (Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino).

Nel Distretto Sanitario di Base n°32 (Ponticelli / Barra / San Giovann a Teduccio) i positivi sono due studenti di scuola primaria e uno di scuola dell'infanzia.

La situazione in provincia

In base a quanto risulta, ad Afragola nella scuola paritaria Gargiulo c'è alunno positivo e sono stati isolati 22 alunni e 3 docenti; alla scuola per l'infanzia Marconi c'è 1 alunno positivo, isolati 16 alunni e 3 docenti; 1 positivo alla Castaldo-Nosengo e 1 positivo ancora non noto.

A Giugliano, al Quinto Circolo 5 alunni positivi e 1 docente positivo, sono stati isolati 13 alunni e 3 operatori; al Settimo Circolo 1 alunno positivo, isolati 10 alunni e 4 operatori; all'Ottavo circolo 1 alunno positivo, isolati 11 alunni e 3 operatori.