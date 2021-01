Scuola, resoconto giornaliero dei contagi Covid-19: boom tra Soccavo e Pianura

L'Asl Napoli 1 Centro ha reso noti i dati del contagio da Coronavirus nelle scuole, aggiornati a questa mattina ore 12,00.

Le Unità Operative di Prevenzione Collettiva del Dipartimento di Prevenzione competenti per il territorio ove sono ubicati gli Istituti scolastici attivano, in caso di segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici ovvero nell’ambito di attività correlate a casi positivi territoriali, le indagini epidemiologiche che definiscono i contatti stretti in ambito lavorativo (in questo caso ambito scolastico) e familiare.

I dati distretto per distretto

Distretto Sanitario di Base n°24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo)

. studenti scuola infanzia risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 17

. contatti familiari………………….……………….……. 2 (2 positivi)

. studenti scuola secondaria di I grado

risultati positivi al Covid…….... ........................................ 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 17

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (3 in attesa esito tamponi)



Distretto Sanitario di Base n°25 (Bagnoli, Fuorigrotta)

. studenti scuola secondaria di II grado

risultati positivi al Covid…….... ........................................ 1

lo studente svolge lezione in DAD

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (3 in attesa esito tamponi)



Distretto Sanitario di Base n°26 (Pianura / Soccavo)

. studenti scuola infanzia risultati positivi al Covid…….... 3

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 22

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (2 positivi)

gli studenti 2 / 3 frequentano la stessa classe

studenti 2 / 3

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 21

. contatti familiari (studente 2)…………………….……. 4 (1 positivo)

. contatti familiari (studente 3)…………………….……. 2 (2 in attesa esito tamponi)

. studenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 4

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 22

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (1 positivo)

studente 2

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 23

. contatti familiari………………….……………….……. 5 (5 in attesa esito tamponi)

studente 3

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 13

. contatti familiari………………….……………….……. 5 (4 positivi)

studente 4

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 20

. contatti familiari………………….……………….……. 5 (5 in attesa esito tamponi)

Distretto Sanitario di Base n°27 (Arenella, Vomero)

. studenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (2 positivi)

. studenti scuola secondaria di I grado

risultati positivi al Covid…….... ........................................ 1

non docente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 20

. contatti familiari………………….……………….……. 3 (3 positivi)

. non docenti scuola secondaria di I grado

risultati positivi al Covid…….... ........................................ 1

non docente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 1 (1 in attesa esito tampone)

Distretto Sanitario di Base n°28 (Chiaiano / Piscinola / Marianella)

nessuna segnalazione

Distretto Sanitario di Base n°29 (Stella / San Carlo all'Arena)

. studenti scuola infanzia risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (3 positivi)

. studenti scuola primaria risultati positivi al Covid…….... 1

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (3 positivi)

. studenti scuola secondaria di II grado

risultati positivi al Covid…….... ........................................ 1

lo studente svolge lezione in DAD

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 0

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (4 positivi)

Distretto Sanitario di Base n°30 (Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno)

nessuna segnalazione

Distretto Sanitario di Base n°31 (Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino)

. studenti scuola infanzia risultati positivi al Covid…….... 2

studente 1

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 17

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (4 positivi)

studente 2

. contatti stretti in ambito scolastico………………..……. 20

. contatti familiari………………….……………….……. 4 (4 positivi)

Distretto Sanitario di Base n°32 (Ponticelli / Barra / San Giovann a Teduccio)

nessuna segnalazione

Distretto Sanitario di Base n°33 (San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale)

nessuna segnalazione

Distretto Sanitario di Base n°73 (Anacapri / Capri)

nessuna segnalazione



Tutti i contatti stretti sono stati sottoposti a isolamento domiciliare e sono in corso le attività per eseguire il tampone con metodica molecolare in PCR.

Nell’ultimo mese (01.01.2021 - 30.01.2021 e nel periodo 01.12.2020 - 30.01.2021) c’é stato un incremento di casi positivi come da tabelle che seguono:



Nello stesso periodo sono stati rilevati – a seguito di segnalazione dei dirigenti scolastici - i casi positivi anche per i casi di didattica a distanza (DAD), medie / superiori.