Covid, allarme nella VIII Municipalità: impennata di contagi

C'è stata un'impennata di contagi nella VIII Municipalità di Napoli, che comprende i quartieri Piscinola, Marianella, Chiaiano e Scampia.

Ad analizzare i dati dell'Asl è stata l'equipe di statistica medica del professor Giuseppe Signorello, dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", coordinata dall'assessore alla Salute del Comune di Napoli Francesca Menna.

Intanto nella confinante VII Municipalità, a Secondigliano, ha chiuso l'Asl per la sanificazione: sono risultati positivi al Covid-19 una dottoressa e un altro operatore. Il tutto con notevoli disagi per quei cittadini che avevano visite prenotate per stamane.