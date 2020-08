Coronavirus, altri 31 casi di viaggiatori positivi che rientrano a Napoli

Oltre a fornire i dati che riguardano il Comune di Napoli, l'As Napoli 1 Centro ha reso noto un aggiornamento sui tamponi effettuati ai viaggiatori di rientro. Nella sede Asl Na1 del Frullone sono stati effettuati circa 1000 tamponi in due giorni. In totale sono stati effettuati circa 5400 tamponi. Sono arrivate finora 8000 richieste via email da parte di viaggiatori che autosegnalavano il rientro in città. Al numero verde 800909699 sono pervenute circa 800 telefonate in due giorni.

In totale sono stati rilevati 31 casi di positività al Covid-19 fra i viaggiatori che rientravano dalle vacanze (19 da Grecia o Spagna e 12 dalla Sardegna). Si aggiungono ai precedenti 114 già comunicati nei giorni scorsi per un totale di 145.