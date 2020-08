Coronavirus a Napoli: 39 nuovi casi, 14 rientravano da Sardegna e estero

Sono 39 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore sul territorio di competenza della Asl Napoli 1 Centro (città di Napoli e isola di Capri). Di questi, 14 sono relativi a rientri dalla Sardegna e dall'estero, in particolare dalla Spagna e dalla Grecia. Sono 8 i positivi rientrati dalla Sardegna: tutti hanno segnalato il loro rientro via mail e hanno eseguito il tampone nella sede della Asl Napoli 1 Centro "Frullone".

Hanno eseguito il tampone nella sede della Asl anche altri tre viaggiatori rientrati dalla Grecia (2) e dalla Spagna (1). In 3 sono invece risultati positivi al tampone eseguito all'aeroporto di Capodichino: di questi, due tornavano dalla Grecia e uno dalla Spagna. Per tutti i nuovi casi positivi è in corso l'indagine epidemiologica con approfondimento su ulteriori contatti stretti. I 14 viaggiatori recentemente rientrati in Campania e risultati positivi vanno ad aggiungersi ai 100 casi precedentemente emersi, per un totale di 114 viaggiatori risultati positivi dallo scorso 12 agosto rientrati sul territorio di competenza della Asl Napoli 1 Centro.