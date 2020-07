Coronavirus, nuovi casi di positività a Frattamaggiore e Striano

Due nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati registrati nel napoletano, uno a Frattamaggiore e l'altro a Striano. Sono stati i due sindaci, Marco Antonio Del Prete e Antonio Del Giudice, a comunicarlo alla cittadinanza.

"Mi è stato appena comunicato un nuovo caso positivo al Covid-19 nella nostra città. Si tratta di una persona collegata al precedente caso e che, grazie all’ottimo lavoro delle istituzioni preposte, era già stata posta in isolamento. Come già detto in altre occasioni, il virus non è scomparso e non scomparirà se continuiamo a non rispettare le regole! Non dobbiamo abbassare la guardia in alcun modo! Seguiamo sempre le norme anti contagio. Solo così potremo contrastare e sconfiggere questo dannato virus!", scrive il sindaco di Frattamaggiore Del Prete sui social.

"Devo a malincuore comunicare che l'Asl ci ha informato che un nostro concittadino, una persona extracomunitaria residente nel nostro comune, è affetto da Coronavirus. Sono già in contatto con le autorità sanitarie competenti. A breve firmerò l'ordinanza di quarantena per questo signore. Stiamo ricostruendo meticolosamente tutti i contatti con i quali ha avuto a che fare negli ultimi giorni. Ovviamente abbiamo avvisato anche il suo medico di base. La persona in questione è già a casa in isolamento fiduciario. Quindi nessun allarmismo. State sereni e tranquilli. La situazione è sotto controllo. Usiamo le mascherine e stiamo attenti, perchè il pericolo è ancora sotto i nostri occhi", spiega il sindaco di Striano Del Giudice in un videomessaggio indirizzato ai cittadini.