Coronavirus, 20 nuovi casi di positività a Pozzuoli: 265 le persone attualmente contagiate

Cresce ancora il contagio da Coronavirus a Pozzuoli. Sono 20 i nuovi casi di positività registrati nel comune flegreo ed annunciati dal sindaco Vincenzo Figliolia alla cittadinanza nelle ultime ore.

265, quindi, sono le persone attualmente positive nella città puteolana.

"Mi hanno comunicato dall'ASL Napoli 2 Nord che ci sono altri 20 casi positivi in città. C'è tanto lavoro da fare per fermare i contagi. Questo appare chiaro oggi più che mai. E' in vigore il nuovo DPCM, presentato dal Presidente del Consiglio: rispettiamo questo provvedimento per evitare restrizioni più drastiche. Possiamo farcela, ma dobbiamo impegnarci tutti. A Pozzuoli, ad oggi sono 442 in tutto gli abitanti della nostra città che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia. 265 persone sono attualmente contagiate, 164 persone sono guarite definitivamente, 13 persone sono decedute", scrive Figliolia sui social.