Coronavirus, nuovi casi in provincia di Napoli: gli aggiornamenti del 2 settembre

Nuovi casi segnalati nelle ultime ore dai sindaci dei rispettivi paese in provincia di Napoli, dopo i 102 registrati ieri in tutta la Campania.

Ercolano: tre nuovi casi

"Stanno proseguendo i tamponi effettuati da parte dell’Asl su cittadini ercolanesi. Da domenica ad oggi, sono stati sottoposti a tampone circa 70 residenti, prevalentemente persone rientranti da vacanze all’estero o fuori regione, e componenti del nucleo familiare di persone precedentemente già risultate positive. Sono tre i nuovi contagi registrati e riguardano un ragazzo rientrato da un periodo di vacanze fuori regione e i due figli di un cittadino risultato nei giorni scorsi positivo e che quindi erano già sottoposti al regime di quarantena obbligatoria. Tutti e tre risultano asintomatici e nei loro confronti è stato disposto l’isolamento domiciliare. Continuo ad essere costantemente in contatto con i responsabili dell’Asl affinché possano essere sempre più ridotti i tempi per chi è in attesa del tampone. Persiste qualche rallentamento, ma la situazione appare nettamente migliorata rispetto alle scorse settimane.

A tutti i cittadini chiedo di tenere in ogni occasione massima prudenza: mascherina e distanza sociale sempre! È l’unico modo per proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari. Continuerò a tenervi aggiornati". Spiega in una nota stampa Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

Due nuovi casi a Sorrento: sono i familiari di una persona risultata positiva

Un uomo ed una donna, rispettivamente di 57 e 59 anni, residenti a Sorrento, sono risultati positivi al Covid-19. A comunicarlo è Giuseppe Cuomo, sindaco della cittadina costiera.

Le due persone - fa sapere il sindaco - appartengono allo stesso nucleo familiare di una paziente che aveva contratto il virus. Di questa, ricoverata all'ospedale di Maddaloni, era stata data notizia ieri.

Pozzuoli: due positivi rientrati dall'estero

"Asl sta proseguendo con l'effettuazione dei tamponi: mi ha dato comunicazione che due nostri concittadini, rientrati dall'estero, sono risultati positivi al test per la ricerca del Covid-19

È partita la ricerca del loro link epidemiologico.

So che ci sono dei rallentamenti per ottenere gli esiti dei tamponi ma è giustificata dalla grande richiesta degli esami stessi", scrive su Facebook Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli.

Ad oggi sono 137 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia.

- 37 persone sono attualmente contagiate

- 87 persone sono guarite definitivamente

- 13 persone sono decedute

Frattamaggiore: tre nuovi casi

"L’Asl mi ha comunicato la positività di altri tre nostri concittadini rientrati dalle vacanze. Salgono dunque a 15 i casi positivi a Frattamaggiore. La buona notizia è che iniziano ad arrivare i primi tamponi di controllo negativi. Speriamo a breve di annunciare i guariti. Nelle ultime ore sono circolate diverse notizie di positivi che poi si sono rivelate infondate. Vi chiedo di attenervi sempre e solo alle comunicazioni ufficiali. Creare allarmismi inutili oltre che spiacevole per le persone coinvolte è altamente dannoso per tutti noi. In questo momento abbiamo soprattutto bisogno di calma e rispetto delle regole. E mi raccomando teniamo sempre alta l'attenzione", spiega Del Prete, sindaco di Frattamaggiore

Bollettino 1 settembre

Calano i positivi in Campania, dopo l'ultimo bollettino della Regione. 102 i contagiati nelle scorse 24 ore su ben seimila tamponi effettuati. Un decesso, ma ben 18 guariti. La metà dei nuovi positivi viene dall'estero o dalla Sardegna.

Positivi del giorno: 102 (*)

Tamponi del giorno: 5.837

Totale positivi: 7.168

Totale tamponi: 425.098

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 446

Guariti del giorno: 18

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Totale guariti: 4.430 (di cui 4.425 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).



* Di cui 51 viaggiatori (19 casi dalla Sardegna, 32 da Paesi esteri).