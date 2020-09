Covid, la situazione nelle ultime 24 ore a Napoli: nuovi positivi e ricoveri in ospedale

L'Asl Napoli 1 Centro ha reso noto un riepilogo dei dati sull'emergenza Covid-19 a tutte le ore 24 di ieri 31 agosto 2020 sul territorio di propria competenza, ovvero la città di Napoli.

I nuovi positivi afferenti all'Asl partenopea sono 44 rispetto a ieri, 13 dei quali rientranti dall'estero e 8 dalla Sardegna. Per questi sono in corso approfondimenti sui contatti stretti avuti negli ultimi giorni.

Non ci sono nuovi guariti da ieri, ma ci sono tre nuovi ricoveri nessuno dei quali in terapia intensiva. Trentatré persone in più sono oggi in isolamento domiciliare.

Infine, la situazione negli ospedali vede innanzitutto il Covid Center dell'Ospedale del Mare con nessun ricoverato in terapia intensiva, nessuno in sub-intensiva, e 24 pazienti in degenza. Poi il Covid Center Loreto Mare con invece 23 ricoverati in degenza (+3 rispetto a ieri).