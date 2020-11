Coronavirus, a Napoli quasi 2mila casi in tre giorni

Il Comune di Napoli ha dato notizia della situazione dei contagi Covid-19 per la città, diffondando il bollettino aggiornato a oggi lunedì 16 novembre.

Il totale dei “positivi attivi” è di 17.881 persone. Si tratta di un numero ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”.

I ricoverati in ospedale sono 387 di cui 38 in terapia intensiva. In isolamento domestico 17.494 persone.

A oggi sono decedute, per il Covid-19, 357 persone. I positivi totali sono 24.038 dall'inizio dell'epidemia, 1.952 in più rispetto a venerdì 13 novembre, data dell'ultimo bollettino pubblicato.

Il prossimo bollettino sarà diffuso mercoledì 18 novembre.

La situazione in Campania

Bollettino Coronavirus Campania, 16 novembre 2020 | Positivi | Morti

„Sono 4.079 invece i nuovi casi di Covid-19 emersi nell'ultimo giorno in Campania a fronte di 25.110 tamponi analizzati. Così l'Unità di crisi, che ha anche specificato che dei nuovi positivi 436 sono sintomatici. Sono state 785 le nuove guarigioni, e 37 i decessi, avvenuti questi tra il 13 ed il 15 novembre.

P osti letto su base regionale

In fatto di p.osti letto di terapia intensiva, in Campania ne sono disponibili 656, di questi 192 occupati.

I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 tra p osti letto Covid e "offerta privata", e i p osti letto di degenza occupati sono 2.190 .