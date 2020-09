Coronavirus, il bollettino quotidiano su Napoli dell'Asl: 110 nuovi positivi

Sono 110 i nuovi positivi al Coronavirus a Napoli comunicati oggi dall'Asl Napoli 1 nel suo consueto riepilogo dei dati. Emergono da 1.648 tamponi complessivi effettuati.

Dei 110, 41 positivi sono contatti stretti di positivi precedentemente emersi, 22 sono sintomatici tamponati su richiesta dei medici di base, 36 per motivi da chiarire, 11 derivano infine da tamponi successivi a screening sierologici privati.

L'Asl Napoli 1 Centro comunica che tutti e 110 i nuovi positivi sono in isolamento domiciliare, con nessun nuovo ricovero in ospedale. Di conseguenza, rispetto a quanto comunicato ieri, non ci sono novità per quanto riguarda il Covid Center dell'Ospedale del Mare e quello del Loreto Mare.