Coronavirus, pesante il dato a Napoli: 154 nuovi casi in quattro giorni

E' molto preoccupante il resoconto bisettimanale rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato a oggi martedì 25 agosto. Dai dati diffusi dall'Asl Napoli 1 si evince che sono 154 i nuovi casi di contagio da Coronavirus. Una cifra record. La variazione è stata registrata in soli quattro giorni. Gli attualmente positivi a Napoli passano da 154 a 306, quasi il doppio. Solo una persona è guarita in questi giorni, mentre si registra - purtroppo - un nuovo decesso nell'Ospedale del Mare. Sono 144 le persone morte di Covid-19 a Napoli.





Quello che rassicura, almeno in parte, è che non si registrano significativi incrementi fra i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. Quasi tutti i nuovi casi hanno sintomi tali da consentire il solo isolamento domestico come terapia.

L'analisi dell'ultima giornata

Tra ieri e oggi, informa l'Asl Napoli, sono stati registrati 60 nuovi positivi. Di questi 19 sono viaggiatori, che hanno segnalato con email il ritorno dall’estero (Spagna, Grecia) eseguito il tampone che è risultato positivo; 24 sono tamponi positivi; 5 sono contatti stretti di positivi risultati positivi; 12 sono viaggiatori di ritorno dalla Sardegna.

L'Asl segnala poi la situazione negli ospedali: 19 ricoverati all'Ospedale del Mare (cinque in meno rispetto a ieri, due dimessi, due trasferiti e un decesso); 8 ricoverati in più al Loreto Mare Covid Center.