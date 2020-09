Covid a Napoli, il bollettino: 156 nuovi casi e 2 vittime in più da martedì

È stato reso noto il resoconto bisettimanale rispetto alla situazione dei contagi Covid-19 per Napoli, aggiornato a oggi venerdì 11 settembre. I dati sono trasmessi ogni giorno dall'ASL Napoli 1 Centro.

Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”. Al momento ce ne sono 1.248 (+156 dal precedente bollettino, dell'8 settembre), di cui 60 ricoverati (3 in terapia intensiva) e 1.188 in isolamento domestico.

Sono 149 i deceduti (+2 dal precedente bollettino) dall'inizio della pandemia, mentre i casi fino ad oggi a Napoli sono 2.318.

Il prossimo bollettino sarà diffuso martedì 15 settembre.

I dati delle ultime 24 ore

Nell'ultima giornata sono 55 i positivi emersi, di cui 16 provenienti dall'estero. Le ultime 24 ore segnano purtroppo un'ulteriore vittima, tre guariti, 44 persone in isolamento domiciliare, una persona in ricovero ordinario in meno e due persone in terapia intensiva in più. I ricoveri aggiuntivi sono uno al Loreto Mare, uno all'Ospedale del Mare.