Asl Napoli 1, 279 nuovi casi di Covid: un nuovo ricovero in terapia intensiva

In Campania sono oggi 633 i nuovi positivi con due decessi. Nell'Asl Napoli 1, che copre territorialmente Napoli e Capri, si registrano invece 279 nuovi contagi. Di questi 1 riguarda un cittadino arrivato dall'estero, un alunno di una scuola e 9 studenti Erasmus. 50 i nuovi guariti e otto ricoveri in ospedale (1 in terapia intensiva all'ospedale del Mare).

DATI

positivi…5.682

i seguenti dati possono interessare lo stesso paziente più volte secondo la necessità di indicare lo stato delle condizioni:

• guariti….…………..……..…... 1.870

• clinicamente guariti…….…..... 0

• asintomatici…………..….…... 503

• ricoverati in ospedale…...…… 156

di cui

in terapia intensiva……..…..… 12

• in isolamento domiciliare…..... 3.491

• deceduti…………………....…. 158

¨ contatti diretti non positivi…… 4.006

soggetti ad isolamento domiciliare fiduciario