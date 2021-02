Emergenza Covid a Napoli: tamponi positivi al 8,19%, le nuove vittime sono 6

Sono 216, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 2.639 tamponi (positivi 8,19%), di cui 734 analizzati in laboratori privati (positivi 10,22%).

Dei tamponi positivi 75 sono stati eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico della sanità regionale.

Sono invece 40 i positivi emersi da tamponi eseguiti da USCA (Napoli). Sono contatti stretti di positivi, e al momento si stanno testando ulteriori loro contatti stretti.

Il numero dei tamponi effettuati su richiesta del medico di base e risultati positivi è pari a 77, solo 75 sintomatici.

Le altre cifre

Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +185 guariti, -74 ricoveri in ospedale, -1 ricovero in terapia intensiva, +87 in isolamento domiciliare, 3 i deceduti nelle ultime 24 ore (2 Cardarelli, 2 dei Colli). Ulteriori 3 deceduti sono stati registrati solo oggi ma avvenuti nei giorni scorsi.

La situazione degli ospedali

Il Covid center dell'Ospedale del mare ha in terapia intensiva 5 persone (+1 su ieri), con attivi 16 posti letto. Passando all'Ospedale del mare (ex day-surgery) in subintensiva ci sono 8 pazienti (+1 su ieri) su 8 posti letto attivi. I degenti sono 32 (+2) su 39 posti letto attivi. Il Covid Residence Ospedale del mare resta chiuso.

Il Covid center del Loreto mare ha in degenza 41 pazienti (come ieri), 50 i posti letto attivi. In terapia subintensiva ci sono 14 pazienti (+2) con 20 posti letto attivi.

Infine, il Covid Center San Giovanni Bosco ha in degenza ordinaria 20 persone (come ieri), con attivi 38 posti letto. Per quanto riguarda invece la degenza specialistica in ortopedia ci sono 5 persone (come ieri, posti attivi 6), in chirurgia 7 (come ieri, con posti attivi 15), in cardiologia 7 (+2, con attivi 8 posti), UTIC 3 (come ieri con attivi 4 posti).