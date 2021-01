Coronavirus, a Napoli positivi/tamponi al 7,5%. Cinque nuove vittime

Il dato cittadino risulta in calo, e in linea con quello regionale. Che vede infatti il rapporto positivi/tamponi, al 7,87%

Sono 235, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 3.131 tamponi (positivi 7,51%), di cui 841 analizzati in laboratori privati (positivi 9,99%). Il dato cittadino risulta quindi in calo e perfettamente in linea con quello regionale, che vede infatti il rapporto positivi/tamponi, al 7,87%.

Tornando alla situazione partenopea, dei tamponi positivi 84 sono stati eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico della sanità regionale. Ottantuno (81) sono appartenenti a positivi asintomatici, tre a sintomatici.

Sono invece 37 i positivi emersi da tamponi eseguiti da USCA (Napoli). Sono contatti stretti di positivi, e al momento si stanno testando ulteriori loro contatti stretti.

Il numero dei tamponi effettuati su richiesta del medico di base e risultati positivi è pari a 87, tutti come di consueto sintomatici.

Tre tamponi comunicati da altre Asl sono risultati positivi. Sono infine 24 i tamponi positivi (asintomatici) derivanti da screening preventivo in accesso a strutture sanitarie.

Le altre cifre

Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +140 guariti, -23 ricoveri in ospedale, -1 ricovero in terapia intensiva, +112 in isolamento domiciliare, 4 i deceduti nelle ultime 24 ore (2 al Cardarelli, uno dei Colli, uno Ospedale del Mare), più un ulteriore decesso avvenuto nei giorni scorsi e ora soltanto conteggiato.

La situazione degli ospedali

Il Covid center dell'Ospedale del mare ha in terapia intensiva 6 persone (+3 su ieri), con attivi 16 posti letto. Passando all'Ospedale del mare (ex day-surgery) in subintensiva ci sono 5 pazienti (+1 su ieri) su 8 posti letto attivi. I degenti sono 33 (+6) su 39 posti letto attivi. Il Covid Residence Ospedale del mare resta chiuso.

Il Covid center del Loreto mare ha in degenza 37 pazienti (+3 su ieri), 50 i posti letto attivi. In terapia subintensiva ci sono 10 pazienti (-5) con 20 posti letto attivi.

Infine, il Covid Center San Giovanni Bosco ha in degenza ordinaria 16 persone (+3 su ieri), con attivi 20 posti letto. Per quanto riguarda invece la degenza specialistica in ortopedia ci sono 6 persone (come ieri, posti attivi 6), in chirurgia 12 (come ieri, con posti attivi 15), in cardiologia 8 (come ieri, con attivi 8 posti), UTIC 4 (come ieri con attivi 4 posti).

Il bollettino della Campania

Sono 1.366 i nuovi positivi comunicati dall'Unità di crisi in Campania. Il rapporto positivi-tamponi è oggi al 7,87%. Il numero deriva dal dato percentuale dei 1.366 nuovi positivi (di cui 1.220 asintomatici e 30 sintomatici) rispetto ai 17.345 tamponi effettuati. In totale si sono registrati 220.784 positivi emersi da un totale di 2.415.127 tamponi. Sono 22 le nuove vittime.

Vaccinazioni, piattaforma online

Notizia positiva di oggi, l'attivazione da parte della Regione di una piattaforma informatica per l'adesione alla campagna di vaccinazione degli over 80. La piattaforma (questo il link per accedervi) richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via sms. Registrata l'adesione, sarà inviata una e-mail di conferma all'indirizzo indicato. Successivamente avverrà la convocazione del centro vaccinale.