Covid, a Napoli 229 positivi in meno rispetto a lunedì. Quindici le nuove vittime

Sono 685 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati tra i residenti nella città di Napoli negli ultimi due giorni. È quanto emerge dal bollettino diffuso in serata dal Comune partenopeo sulla base dei dati del contagio da Coronavirus forniti dall'Asl Napoli 1 Centro.

Il bilancio delle vittime nel capoluogo campano dall'inizio della pandemia passa, da lunedì a oggi, da 535 a 550.

Attualmente le persone residenti a Napoli e positive al Covid-19 sono 19.687 (-229 da lunedì), delle quali 19.294 sono in isolamento domiciliare e 393 ricoverate in ospedale di cui 31 in terapia intensiva.

Sono 899 invece i nuovi guariti dal bollettino di lunedì 23 novembre.

Il prossimo bollettino cittadino sarà diffuso dal Comune venerdì 27 novembre.

Le parole di de Magistris

Nelle ore precedenti al bollettino il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, era intervenuto a Skytg24 facendo il punto sulla situazione dei contagi da Covid-19 in città. "La situazione a Napoli è grave anche se, come in tutta Italia, c'è una decrescita forte del contagio, ma la pressione sugli ospedali è ancora molto alta. C'è un miglioramento - ha aggiunto de Magistris - ma è molto lento e bisogna dunque ancora mantenere la rigidità delle misure tipiche della zona rossa, quale è la Campania".

Il sindaco ha anche evidenziato che "non è ancora razionale ed efficace il funzionamento della medicina di territorio e l'assistenza domiciliare che sono indispensabili per evitare la pressione sugli ospedali".

Il bollettino della Campania

Per quanto riguarda la regione, sono 2.815 i positivi del giorno di cui 424 i sintomatici. Quasi raddoppiati i tamponi (23.130), con la percentuale tra test effettuati e positivi che resta del 12%, in linea con i giorni scorsi. Sono invece 47 i nuovi decessi registrati.