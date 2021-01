Covid, a Napoli da ieri 134 nuovi casi. Rapporto positivi/tamponi sale al 9,58%

Il bollettino dell'Asl Napoli 1 Centro sull'emergenza in città. Gli altri dati: +69 guariti, -12 ricoveri in ospedale, -3 ricoveri in terapia intensiva, +70 in isolamento domiciliare, 4 le vittime

Sono 134, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 1.399 tamponi (positivi 9,58%), di cui 181 analizzati in laboratori privati (positivi 12,71%). Il dato cittadino è leggermente più alto di quello regionale in fatto di rapporto positivi/tamponi, quest'ultimo – pure in crescita – è infatti all'8,99%.

Tornando alla situazione partenopea, dei tamponi positivi 23 sono stati eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico della sanità regionale. Ventitré, la totalità, sono appartenenti a positivi asintomatici.

Sono invece 37 i positivi emersi da tamponi eseguiti da USCA (Napoli). Sono contatti stretti di positivi, e al momento si stanno testando ulteriori loro contatti stretti.

Il numero dei tamponi effettuati su richiesta del medico di base e risultati positivi è pari a 59, tutti come di consueto sintomatici.

Quattro positivi derivano da screening di strutture sanitarie pubbliche e private, enti pubblici, forze dell'ordine. Sono infine 11 i tamponi positivi (asintomatici) derivanti da screening preventivo in accesso a strutture sanitarie.

Le altre cifre

Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +69 guariti, -12 ricoveri in ospedale, -3 ricoveri in terapia intensiva, +70 in isolamento domiciliare, 4 i deceduti nelle ultime 24 ore (3 al Cardarelli e uno al Pellegrini).

La situazione degli ospedali

Il Covid center dell'Ospedale del mare ha in terapia intensiva 5 persone (+1 su ieri), con attivi 16 posti letto. Passando all'Ospedale del mare (ex day-surgery) in subintensiva ci sono 6 pazienti (come ieri) su 8 posti letto attivi. I degenti sono 28 come ieri su 39 posti letto attivi. Il Covid Residence Ospedale del mare resta chiuso.

Il Covid center del Loreto mare ha in degenza 38 pazienti (+2 su ieri), 50 i posti letto attivi. In terapia subintensiva ci sono 16 pazienti (invariato) con 20 posti letto attivi.

Infine, il Covid Center San Giovanni Bosco ha in degenza ordinaria 29 persone (-1 su ieri), con attivi 40 posti letto. Per quanto riguarda invece la degenza specialistica in ortopedia ci sono 6 persone (come ieri, posti attivi 6), in chirurgia 13 (+1 su ieri, con posti attivi 15), in cardiologia 2 (come ieri, con attivi 8 posti), UTIC 3 (come ieri con attivi 4 posti).

Il bollettino della Campania

Sono 754 i positivi al Coronavirus segnalati dalla Task force della Regione Campania nell'ultimo bollettino sull'emergenza sanitaria. Il numero emerge dall'analisi di 8.384 tamponi, per un rapporto positivi/tamponi pari al 8,99%. Venti le vittime del virus registrate.

Scuola, i dati quartiere per quartiere

In serata l'Asl Napoli 1 Centro ha diffuso il resoconto giornaliero dei contagi da Coronavirus a scuola (dati aggiornati alle 12 di stamane). Qui tutti i dettagli.