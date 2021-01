Covid a Napoli, rapporto positivi/tamponi oltre il 10%. Quattro nuove vittime

Sono 142, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 1.336 tamponi (positivi 10,63%), di cui 181 analizzati in laboratori privati (positivi 13,81%). Situazione leggermente più seria rispetto a quella dell'intera regione, dove il rapporto positivi/tamponi si è fermato nell'ultima tornata di test al 9,2%.

Dei tamponi positivi, 25 sono stati eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico della sanità regionale. Sono tutti appartenenti a positivi asintomatici.

Sono invece 49 i positivi emersi da tamponi eseguiti da USCA (Napoli). Sono contatti stretti di positivi, e al momento si stanno testando ulteriori loro contatti stretti.

Il numero dei tamponi effettuati su richiesta del medico di base e risultati positivi è pari a 49, tutti sintomatici.

A domicilio un tampone risultato positivo (sintomatico). Un positivo si deve invece a screening di strutture varie: sanitarie pubbliche e private, enti pubblici, forze dell'ordine. Sono infine 17 i tamponi positivi (asintomatici) derivanti da screening preventivo in accesso a strutture sanitarie.

Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +88 guariti, +1 ricovero in ospedale, +1 ricovero in terapia intensiva, +49 in isolamento domiciliare, 2 i deceduti nelle ultime 24 ore (uno al Cardarelli e uno Colli), altri 2 deceduti sono relativi a riconteggio.

La situazione degli ospedali

Il Covid center dell'Ospedale del mare ha in terapia intensiva 4 persone (+1 rispetto a ieri), con attivi 16 posti letto. Passando all'Ospedale del mare (ex day-surgery) in subintensiva ci sono 7 pazienti (-1 su ieri) su 8 posti letto attivi. I degenti sono 30 (+5) su 39 posti letto attivi.

Il Covid Residence Ospedale del mare è chiuso.

Il Covid center del Loreto mare ha in degenza 40 pazienti (+4 su ieri), 50 i posti letto attivi. In terapia subintensiva ci sono 16 pazienti (+ 1 su ieri) con 20 posti letto attivi.

Infine, il Covid Center San Giovanni Bosco ha in degenza ordinaria 25 persone (invariato su ieri), con attivi 40 posti letto. Per quanto riguarda invece la degenza specialistica in ortopedia ci sono 5 persone (-1 rispetto a ieri, posti attivi 6), in chirurgia 11 (come ieri, con posti attivi 15), in cardiologia 1 (come ieri, con attivi 8 posti), UTIC 2 (+1 su ieri con attivi 4 posti).

I dati in Campania

L'Unità di crisi della Regione Campania ha reso noto il nuovo bollettino sull'epidemia Covid. Sono 714 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in regione nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.758 tamponi analizzati (rapporto positivi/tamponi al 9,2%). I nuovi decessi sono invece 25 (6 morti nelle ultime 48 ore e 19 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri).