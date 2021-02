Covid a Napoli, alto il rapporto positivi/tamponi ma sempre più guariti

Positivi 10,58% nelle ultime 24 ore. Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +259 guariti, -3 ricoveri in ospedale, -1 ricovero in terapia intensiva, -132 in isolamento domiciliare, 5 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 130, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 1.229 tamponi (positivi 10,58%), di cui 294 analizzati in laboratori privati (positivi 7,14%). Il dato cittadino risulta in linea con quello regionale, anch'esso oggi oltre la soglia del 10% di positivi.

Tornando alla situazione partenopea, dei tamponi positivi 21 sono stati eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico della sanità regionale. Tutti sono appartenenti a positivi asintomatici.

Sono invece 46 i positivi emersi da tamponi eseguiti da USCA (Napoli). Sono contatti stretti di positivi, e al momento si stanno testando ulteriori loro contatti stretti.

Il numero dei tamponi effettuati su richiesta del medico di base e risultati positivi è pari a 56, tutti come di consueto sintomatici. Tre (3) i positivi risultanti dallo screening di strutture varie (anche sanitarie), enti pubblici, forze dell'ordine. Infine sono 4 i tamponi positivi (asintomatici) derivanti da screening preventivo in accesso a strutture sanitarie.

Le altre cifre

Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +259 guariti, -3 ricoveri in ospedale, -1 ricovero in terapia intensiva, -132 in isolamento domiciliare, 5 vittime nelle ultime 24 ore, tra Cardarelli, Loreto mare, San Giovanni Bosco, Ospedale del mare e dei Colli.

La situazione degli ospedali

Il Covid center dell'Ospedale del mare ha in terapia intensiva 5 persone (+0 su ieri), con attivi 16 posti letto. Passando all'Ospedale del mare (ex day-surgery) in subintensiva ci sono 8 pazienti (+0 su ieri) su 8 posti letto attivi. I degenti sono 38 (-1 su ieri) su 39 posti letto attivi. Il Covid Residence Ospedale del mare resta chiuso.

Il Covid center del Loreto mare ha in degenza 49 pazienti (+1 su ieri), 50 i posti letto attivi. In terapia subintensiva ci sono 16 pazienti (-3) con 20 posti letto attivi.

Infine, il Covid Center San Giovanni Bosco ha in degenza ordinaria 29 persone (-2 su ieri), con attivi 39 posti letto. Per quanto riguarda invece la degenza specialistica in ortopedia ci sono 5 persone (-1, posti attivi 6), in ginecologia/ostetricia 6 persone (+0 su ieri con attivi 6 posti), nel nido 6 persone (+0 su ieri con attivi 6 posti), in chirurgia 9 (come ieri, con posti attivi 15), in cardiologia 6 (-1 su ieri, con attivi 8 posti), UTIC 4 (+0 rispetto a ieri con attivi 4 posti).

Il bollettino della Campania

Sono 966 i nuovi positivi al Coronavirus nell'ultimo bollettino sull'emergenza diramato dalla Regione Campania. Un dato che emerge dall'analisi di 9.509 tamponi, quindi con un rapporto positivi/tamponi al 10,15%. I deceduti conteggiati 16 (totale a 4.022), guariti 888.

La situazione nelle scuole

La task force regionale ha diffuso i dati aggiornati anche per quanto riguarda la popolazione scolastica. Covid, dati contagio a scuola

„Il numero più alto di nuovi positivi viene registrato nel Distretto Sanitario di Base n°27 (Arenella, Vomero) con 5 casi. Sei i distretti con positivi tra cui il Distretto Sanitario di Base n°33 (San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale); il Distretto Sanitario di Base n°30 (Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno) e il Distretto Sanitario di Base n°25 (Bagnoli, Fuorigrotta). Tutti i contatti stretti sono stati sottoposti a isolamento domiciliare e sono in corso le attività per eseguire il tampone con metodica molecolare in PCR.