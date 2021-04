Covid, il bollettino: 18 nuove vittime in Campania, tamponi positivi al 9,69%

Sono 1.700 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 17.541 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,69%. I nuovi positivi risultati sintomatici sono 620.

Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 18 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.952.

I nuovi guariti sono 1.511, con il totale dei guariti a quota 270.531.

Infine per quanto riguarda gli ospedali, in Campania sono 146 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.529 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

La situazione a Napoli

Sono 279 i casi di Coronavirus emersi ieri a Napoli città su un totale di 2.676 tamponi molecolari analizzati. Dei 1.700 nuovi positivi registrati ieri in Campania, sono 1.045 quelli relativi a residenti in provincia di Napoli (8.925 i tamponi molecolari analizzati). La seconda provincia con più casi in Campania è quella di Caserta, 278 positivi su 2.242 tamponi, seguita dalla provincia di Salerno con 244 casi su 3.285 tamponi, la provincia di Benevento con 71 casi su 624 tamponi e la provincia di Avellino con 57 casi su 567 tamponi.

Il bollettino vaccini

In giornata l'Unità di crisi aveva reso noto anche il bollettino odierno sulla campagna vaccinale.

Sono 1.271.789 le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate in Campania. Il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi, domenica 18 aprile. A renderlo noto è la Regione Campania.

Rispetto alla stessa ora di ieri, sabato 17 aprile, sono 30.409 le somministrazioni in più effettuate.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 929.874 cittadini (+23.476 rispetto alle ore 12 di ieri); di questi, 348.567 hanno ricevuto la seconda dose (+13.585).