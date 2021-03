Covid in Campania, tornano a crescere i tamponi positivi (10,8%). Tredici nuove vittime

Torna a salire la percentuale di tamponi positivi al Coronavirus registratasi nelle ultime 24 ore in Campania. Oggi si attesta al 10.84%, contro il 9,56% di ieri.

Scende il numero di nuovi positivi, oggi 1.997, a fronte di 18.420 tamponi analizzati (3.415 dei quali antigenici). Dei positivi, 1.369 sono asintomatici e 628 sintomatici.

Il dato è quello reso noto dall'Unità di crisi della Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero sull'emergenza Coronavirus.

Sono 13 le persone che hanno perso la vita per cause connesse al Covid-19, 11 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrate ieri, per un totale deceduti dall'inizio della pandemia che arriva a 4.843.

I guariti sono 1.205, per un totale pari a 209.805.

Per quanto riguarda gli ospedali, dei 656 posti letto di terapia intensiva ne sono occupati al momento 155, +2 rispetto a ieri. Inoltre, dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli di strutture private, ne sono occupati 1.569.