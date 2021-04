Covid in Campania, positivo il 10% dei tamponi. Trentuno nuove vittime

L'Unità di Crisi Regionale per l’emergenza Covid-19 ha reso noti i dati del consueto bollettino giornaliero sulla pandemia. I positivi del giorno in Campania sono 1.994 risultanti dall'analisi di 19.445 tamponi, per una percentuale di tamponi positivi pari a 10.25 punti.

I dati aggiornati alle 23.59 del 15 aprile

Positivi del giorno: 1.994 (*)

di cui

Asintomatici: 1.246 (*)

Sintomatici: 748 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 19.495

Tamponi antigenici del giorno: 5.546

?Deceduti: 31 (**)?

Totale deceduti: 5.922

** 18 deceduti nelle ultime 48 ore, 13 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Guariti: 1.520

Totale guariti: 268.594

?Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 131

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.507

*** Posti letto Covid e Offerta privata