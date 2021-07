Covid, 234 nuovi positivi e una vittima nell'ultimo bollettino. Ok la situazione negli ospedali

L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso i dati relativi alla giornata di oggi per quanto riguarda l'emergenza sanitaria in corso per la pandemia di Coronavirus.

I numeri aggiornati alle 23.59 di ieri riportano 234 nuovi positivi emersi da 8.590 tamponi molecolari effettuati, con una percentuale di test positivi pari al 2,72%, ovvero +0,6% da ieri. I tamponi antigenici effettuati sono stati invece 4.431.

Il numero delle vittime resta basso, una sola persona nelle ultime 48 ore.

?Report posti letto su base regionale

Per quanto riguarda infine i posti letto, in terapia intensiva ce ne sono disponibili 656, e ne sono occupati 12. In degenza, tra offerta pubblica e privata, ci sono 3.160 posti letto Covid, con 195 al momento occupati.

I dati del Gimbe

Il Gimbe in giornata ha sottolineato la crescita della contagiosa variante Delta nel Paese e in Campania, dove sta divenendo prevalente. Nell'ultima settimana registrato il +61% di contagi settimanali in tutta Italia. Sono in discesa però ricoveri e decessi, così come le vaccinazioni, al -73% nell'ultimo mese.

In Campania nella settimana 7-13 luglio c'è stato un preoccupante incremento del 57,3% di nuovi casi. Bassi comunque i dati inerenti i ricoveri in ospedale di pazienti Covid (solo il 5% dei posti disponibili) e in terapia intensiva (2%). L'ipotesi zona gialla per la Campania appare un rischio reale se non si dovesse riuscire a limitare la diffusione del virus nelle prossime settimane.