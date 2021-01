Emergenza Covid, i dati dell'Unità di crisi: 1.253 nuovi positivi

L'Unità di crisi della Regione Campania per l'emergenza Covid-19 ha fornito i dati delle ultime 24 ore nel consueto bollettino giornaliero.

Il rapporto positivi-tamponi è oggi all'8,13%. Il numero deriva dal dato percentuale dei 1.253 i nuovi positivi (di cui 1.170 asintomatici e 83 sintomatici) rispetto ai 15.411 tamponi effettuati. In totale si sono registrati 199.771 positivi emersi da un totale di 2.147.766 tamponi.

Il numero di vittime giornaliero è 13, di cui però 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale dei decessi raggiunge quota 3.128. Numerosi anche i guariti, 1.128 per un totale ora a quota 121.255.

Capitolo ospedali. Va meglio per quanto riguarda le terapie intensive. Sono 106 i posti occupati, a fronte dei 656 disponibili. I posti letto di degenza ordinaria Covid occupati sono invece 1.377, su 3.160 disponibili tra offerta pubblica e privata.

Stop alla campagna vaccinazioni

"Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei vaccini". Così Vincenzo De Luca a proposito della campagna vaccinale anti-Covid che prosegue in regione. "Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l'esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi".

"Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato - prosegue De Luca - Martedì dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi. Così come è necessario e urgente l'invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di forte sottodimensionamento del nostro personale nella quale si sta lavorando".

Richiamo a negozi e stop Open day

In materia di contrasto al contagio, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha stamane firmato un “richiamo all’osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti per l’esercizio delle attività commerciali e di ristorazione; e all’osservanza del divieto di svolgimento di eventi in presenza, con particolare riferimento agli 'Open day' nelle scuole”.