Covid in Campania, sempre al 12 percento i tamponi positivi. Boom di guariti

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure volte alla prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha reso noto il nuovo bollettino sul contagio in Campania di oggi martedì 1 dicembre 2020. Positivi in calo rispetto ai giorni scorsi, 1.113 unità, ma a fronte di un numero di tamponi piuttosto basso cioè 9.241, con una incidenza percentuale sempre del 12,04.

Buono il numero dei guariti (2.713), preoccupante il dato delle vittime (48), sebbene sia un numero che somma 32 morti nelle ultime 48 ore e 16 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri.

Un aspetto d'altra parte positivo è che dei positivi sono tantissimi gli asintomatici, quasi la totalità (90 soltanto i sintomatici).

Tutti i numeri del bollettino

Positivi del giorno: 1.113

di cui: Asintomatici: 1.023 e Sintomatici: 90

Tamponi del giorno: 9.241

Totale positivi: 156.432

Totale tamponi: 1.595.400



​Deceduti: 48

Totale deceduti: 1.721

Guariti: 2.713

Totale guariti: 51.832

​Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 179

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (comprensivi di offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 2.099

La situazione a Napoli

Sono 346 i nuovi positivi a Napoli, secondo i dati dell'Asl Napoli 1. Due i nuovi ricoveri in ospedale e altri due in terapia intensiva è il bilancio. Nove i decessi (5 delle ultime 24 ore e altri quattro dei giorni precedenti ma conteggiati solamente ora).