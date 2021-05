Covid, costante l'incidenza dei test positivi (4,78%). Cinque nuove vittime

A renderlo noto è l'Unità di Crisi della regione. In merito alla situazione negli ospedali, c'è un leggero rialzo del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (oggi 85 e ieri 82)

Sono 628 sono i nuovi positivi al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. A renderlo noto è l'Unità di Crisi della regione. I test positivi sono stati riscontrati su 13.125 tamponi molecolari esaminati, con un tasso d'incidenza abbastanza costante: è al 4,78%, lievemente più alto del 4,54% registrato ieri.

Cinque le persone decedute, tre nelle ultime 48 ore e due in precedenza ma registrati ieri. Sono 1.116 invece le persone guarite nell'ultima giornata.

In merito alla situazione negli ospedali, c'è un leggero rialzo del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (oggi 85 e ieri 82) mentre ancora in calo quelli di degenza (oggi 967 mentre ieri 1011).

La campagna vaccinale

Chiusi fino a martedì i centri vaccinali ad eccezione di Mostra d'Oltremare, dove si stanno effettuando i richiami di AstraZeneca. Questa la situazione determinatasi oggi dopo la fine delle provviste di Pfizer e Moderna. Una consegna straordinaria ha comunque permesso che lo stop non durasse fino a giovedì, come in un primo momento era stato annunciato.

Molto positivi, infine, i dati per quanto riguarda l'Opern Day notturno per la fascia dai 30 ai 39 anni che ha avuto luogo tra ieri e oggi a Mostra d'Oltremare e Aeroporto di Capodichino.