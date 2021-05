Covid in Campania, situazione in miglioramento: tamponi positivi al 4,3%

L'Unità di Crisi regionale ha diramato il nuovo bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 in Campania. I dati sono come di consueto aggiornati alle 23.59 della giornata precedente, in questo caso quindi del 18 maggio 2021.

I positivi del giorno sono 634, emersi dall'analisi di 14.637 tamponi molecolari. Di questi, 467 sono asintomatici, e i restanti 167 sintomatici. L'incidenza percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è quindi pari al 4,33%, ancora più bassa rispetto a quella di ieri già crollata al 4,5%.

I tamponi antigenici del giorno sono stati 4.861.

Il numero delle vittime registrate ieri è 19. Di queste, 6 nelle ultime 48 ore e 13 in precedenza. Il totale dei deceduti è a questo punto a quota 6.893.

I guariti di ieri sono 1.519, con un totale che arriva quindi a 330.200.

Report posti letto su base regionale

Per quanto riguarda i posti letto, in terapia intensiva ne sono disponibili 656, con occupati 93 (-3 rispetto a ieri). Migliorata anche la situazione per i posti letto di degenza occupati, passati da 1.118 a 1.081 (-37) su di un totale di 3.160 tra offerta pubblica e privata.